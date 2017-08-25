Шайба Ковальчука помогла СКА победить "Йокерит" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 25 августа. Санкт-петербургский СКА обыграл хельсинкский "Йокерит" со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Илья Ковальчук (9-я минута) и Сергей Широков (57). Ковальчук отличился в четвертый раз за первые три игры чемпионата.

В следующем матче СКА примет подмосковный "Витязь". "Йокерит"" сыграет в гостях с ярославским "Локомотивом". Обе встречи пройдут 27 августа.