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Шайба Ковальчука помогла СКА победить "Йокерит" в матче чемпионата КХЛ

Спорт
25 августа, 21:47 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:0

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ТАСС, 25 августа. Санкт-петербургский СКА обыграл хельсинкский "Йокерит" со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Илья Ковальчук (9-я минута) и Сергей Широков (57). Ковальчук отличился в четвертый раз за первые три игры чемпионата.

В следующем матче СКА примет подмосковный "Витязь". "Йокерит"" сыграет в гостях с ярославским "Локомотивом". Обе встречи пройдут 27 августа.

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