ЦСКА разгромил московское "Динамо" в матче чемпионата КХЛ

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ТАСС, 25 августа. Московский ЦСКА одержал крупную победу над столичным "Динамо" со счетом 6:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мэт Робинсон (23-я минута), Антон Бурдасов (24), Михаил Григоренко (25), Андрей Светлаков (32), Андрей Кузьменко (37) и Константин Окулов (60). У проигравших отличился Андрей Кутейкин (27).
В следующем матче ЦСКА сыграет в гостях с минским "Динамо", столичные динамовцы примут братиславский "Слован". Обе встречи пройдут 27 августа.