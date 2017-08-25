ЦСКА разгромил московское "Динамо" в матче чемпионата КХЛ

Игроки "Динамо" Никита Комаров и ЦСКА Кирилл Капризов (слева направо) © Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 25 августа. Московский ЦСКА одержал крупную победу над столичным "Динамо" со счетом 6:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мэт Робинсон (23-я минута), Антон Бурдасов (24), Михаил Григоренко (25), Андрей Светлаков (32), Андрей Кузьменко (37) и Константин Окулов (60). У проигравших отличился Андрей Кутейкин (27).

В следующем матче ЦСКА сыграет в гостях с минским "Динамо", столичные динамовцы примут братиславский "Слован". Обе встречи пройдут 27 августа.