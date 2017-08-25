"Анжи" обыграл "Уфу" в матче чемпионата России по футболу

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ТАСС, 25 августа. Махачкалинский "Анжи" одержал победу над "Уфой" со счетом 1:0 в домашнем матче восьмого тура чемпионата России по футболу.
Мяч на 18-й минуте забил Хуан Лескано. Махачкалинцы прервали серию из пяти поражений. Эта победа стала первой для команды под руководством Вадима Скрипченко, который возглавил клуб в середине августа.
В предыдущей встрече "Анжи" крупно проиграл казанскому "Рубину" - 0:6. "Уфа" не может победить в чемпионате страны уже на протяжении четырех игр.
В турнирной таблице "Анжи" занимает 14-е место, набрав шесть очков. "Уфа" с 10 баллами идет седьмой.
В следующем туре махачкалинский клуб в гостях сыграет с "Тосно" из Ленинградской области, "Уфа" на своем поле примет "Краснодар". Обе встречи пройдут 10 сентября.