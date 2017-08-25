Олимпийские веса борцов-вольников остались без изменений

ТАСС, 25 августа. Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) утвердило решение об отсутствии изменений в программе Олимпийских игр 2020 года в соревнованиях по вольной борьбе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации борьбы России.

В Токио на ковер выйдут борцы в весовых категориях до 57, 65, 74, 86, 97 и 125 кг. При этом UWW добавил еще два неолимпийских веса - к категориям до 61 и 70 кг прибавились веса до 79 и до 92 кг.

В женской борьбе на Олимпиаде будут представлены весовые категории до 50, 53, 57, 62, 68 и 76 кг, а категории до 55, 59, 65 и 72 стали неолимпийскими. Днем ранее в греко-римской борьбе изменились олимпийские веса, было принято решение, что в Токио-2020 будут проходить соревнования в весовых категориях до 60, 67, 77, 87, 97 и 130 кг, а число неолимпийских весов увеличилось до четырех - до 55, 63, 72 и 82 кг.

На Олимпийских играх в Токио в каждом весе будет по 16 спортсменов: шесть лицензий будет разыграно на чемпионате мира, восемь - на континентальном отборе и еще две - на мировом.

До сентября 2014 года UWW назывался Международной федерацией объединенных стилей борьбы (FILA). 7 сентября 2014 года на конгрессе FILA в Ташкенте было принято решение о том, что основным названием международной федерации станет англоязычное название United World Wrestling (Объединенный мир борьбы).