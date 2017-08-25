Воробьев: хоккеисты "Динамо" провалили второй период в матче с ЦСКА

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Игроки московского "Динамо" неудачно сыграли во втором периоде матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Динамо" Владимир Воробьев.
Хоккеисты "Динамо" проиграли дома ЦСКА со счетом 1:6. Пять шайб хозяева пропустили во втором периоде.
"Не смогли дать ЦСКА бой. Начали неплохо, но второй период полностью провалили. Соперник нас наказал, не дав нам проводить контратаки, после чего у нас сразу поломалась игра. Хороший урок нам", - сказал Воробьев.
По мнению главного тренера ЦСКА Игоря Никитина, хоккеисты его команды не совсем удачно начали матч. Первый период игры завершился со счетом 0:0. "Для нападающих этот матч был очень важным, нужно было почувствовать себя. Вальяжно мы начали, но во втором периоде перестроились, за счет командных действий проявили индивидуальное мастерство. Ларс Юханссон [вратарь] сыграл первый матч и помог нам", - отметил Никитин.
В составе ЦСКА не сыграли новички Сергей Шумаков и Максим Шалунов, с которыми первые два матча в сезоне действовал еще один новичок Кирилл Капризов. "Отсутствие Шумакова и Шалунова связано только с ротацией. Капризов у нас "лимитчик" (полевой игрок до 20 лет, имеющий право выступать за сборную России, которого клуб может внести в заявку на матч, помимо 20 человек - прим. ТАСС) и имеет преимущество перед другими ребятами в плане места в составе. Поэтому приходится варьировать", - подчеркнул Никитин.
Следующий матч бело-голубые проведут на своей площадке 27 августа со "Слованом". Армейцы в этот же день встретятся в Минске с местным "Динамо".