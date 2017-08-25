Киселевич: высокая конкуренция среди защитников ХК ЦСКА пойдет на пользу команде

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Высокая конкуренция среди защитников в хоккейном клубе ЦСКА является хорошим подспорьем для команды. Такое мнение журналистам высказал защитник армейцев Богдан Киселевич.
В межсезонье ЦСКА пополнили 12 новых игроков, включая четырех защитников: Мэтта Робинсона, Михаила Пашнина, Никиту Нестерова и Алексея Марченко. Нестеров и Марченко ранее выступали в Национальной хоккейной лиге.
"Есть и Мэтт Робинсон, у которого ты перенимаешь опыт. Мы все общаемся, это хорошая конкуренция и подспорье, мы друг другу помогаем", - сказал Киселевич.
В пятницу армейцы одержали первую победу в сезоне в основное время, обыграв "Динамо" со счетом 6:1. "Мы хорошо сыграли в первом периоде, хоть и не забили. Нам тренеры подсказали, как правильно действовать, во втором периоде удачно забили свои голы. Выполняли установку, которую нам говорили тренеры", - сказал Киселевич.
Форвард "Динамо" Даниил Тарасов после игры назвал ЦСКА талантливой командой. "Там играют талантливые ребята, а мы будем работать над ошибками. Что касается Робинсона (защитник раньше выступал за "Динамо" и отметился забитым голом - прим. ТАСС), то он ничем не удивил. Он играет в свой хоккей, подключается в атаку, неплохо двигается на синей линии", - отметил Тарасов.