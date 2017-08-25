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"Халл" под руководством Слуцкого разгромил "Болтон" в матче чемпионшипа

Спорт
25 августа, 23:43 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:0

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ТАСС, 25 августа. "Халл" одержал крупную победу над "Болтоном" со счетом 4:0 в домашнем матче пятого тура чемпионшипа - второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу.

Забитыми мячами отметились Адама Диоманде (13-я минута), Джаррод Боуэн (19, 89) и Камиль Гросицкий (29).

Главным тренером "Халла" является 46-летний специалист Леонид Слуцкий, который возглавил команду в июне, став первым российским тренером в Англии.

"Халл" после пяти туров имеет в активе семь очков и занимает шестое место в турнирной таблице. "Болтон" с двумя очками идет на предпоследней, 23-й позиции.

В следующем туре "Халл" 8 сентября в гостях сыграет с "Дерби".

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