СМИ: аргентинский футболист Барко может перейти в "Зенит" за €20 млн

Эсекьель Барко (в центре) в матче за молодежную сборную Аргентины © EPA/JOSE JACOME

ТАСС, 26 августа. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" готов купить полузащитника аргентинского "Индепендьенте" Эсекьеля Барко за €20 млн. Об этом сообщает Telam.

По информации портала, "Зенит" сделал запрос о покупке 18-летнего футболиста в аргентинский клуб, однако официального предложения еще не оформил.

В прошедшем сезоне Барко провел 28 матчей за "Индепендьенте", в которых забил четыре мяча. Также в активе полузащитника восемь матчей за молодежную сборную Аргентины, в которых он результативными действиями не отметился.

Если сделка состоится, Барко станет шестым аргентинцем, перешедшим в "Зенит" при итальянском тренере Роберто Манчини. Ранее в "Зенит" перешли полузащитник "Индепендендьенте" Эмилиано Ригони, а также Леандро Паредес, Эмануэль Маммана, Себастьян Дриусси и Маттиас Краневиттер.