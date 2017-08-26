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СМИ: аргентинский футболист Барко может перейти в "Зенит" за €20 млн

Спорт
26 августа, 9:11 UTC+3 ТАСС

В прошедшем сезоне Эсекьель Барко провел 28 матчей за аргентинский "Индепендьенте", в которых забил четыре мяча

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Эсекьель Барко (в центре) в матче за молодежную сборную Аргентины

Эсекьель Барко (в центре) в матче за молодежную сборную Аргентины

© EPA/JOSE JACOME

ТАСС, 26 августа. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" готов купить полузащитника аргентинского "Индепендьенте" Эсекьеля Барко за €20 млн. Об этом сообщает Telam.

По информации портала, "Зенит" сделал запрос о покупке 18-летнего футболиста в аргентинский клуб, однако официального предложения еще не оформил.

В прошедшем сезоне Барко провел 28 матчей за "Индепендьенте", в которых забил четыре мяча. Также в активе полузащитника восемь матчей за молодежную сборную Аргентины, в которых он результативными действиями не отметился.

Если сделка состоится, Барко станет шестым аргентинцем, перешедшим в "Зенит" при итальянском тренере Роберто Манчини. Ранее в "Зенит" перешли полузащитник "Индепендендьенте" Эмилиано Ригони, а также Леандро Паредес, Эмануэль Маммана, Себастьян Дриусси и Маттиас Краневиттер.

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