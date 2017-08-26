СМИ: аргентинский футболист Барко может перейти в "Зенит" за €20 млн

СМИ: аргентинский футболист Барко может перейти в "Зенит" за €20 млнСпорт 26 августа, 9:11
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ТАСС, 26 августа. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" готов купить полузащитника аргентинского "Индепендьенте" Эсекьеля Барко за €20 млн. Об этом сообщает Telam.
По информации портала, "Зенит" сделал запрос о покупке 18-летнего футболиста в аргентинский клуб, однако официального предложения еще не оформил.
В прошедшем сезоне Барко провел 28 матчей за "Индепендьенте", в которых забил четыре мяча. Также в активе полузащитника восемь матчей за молодежную сборную Аргентины, в которых он результативными действиями не отметился.
Если сделка состоится, Барко станет шестым аргентинцем, перешедшим в "Зенит" при итальянском тренере Роберто Манчини. Ранее в "Зенит" перешли полузащитник "Индепендендьенте" Эмилиано Ригони, а также Леандро Паредес, Эмануэль Маммана, Себастьян Дриусси и Маттиас Краневиттер.