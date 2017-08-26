Наинголлан завершил карьеру в сборной Бельгии по футболу из-за конфликта с тренером

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ТАСС, 26 августа. Полузащитник итальянской "Ромы" Раджа Наингголан завершил карьеру в сборной Бельгии по футболу из- за конфликта с главным тренером Роберто Мартинесом. Слова Наингголана приводит Niewsblad.
Мартинес объявил 25 августа состав сборной Бельгии на товарищеские матчи с командами Гибралтара (31 августа) и Греции (3 сентября), в который 29-летний полузащитник не вошел.
"Мартинес позвонил мне за час до объявления состава и сказал, что у него сложилось впечатление, что я недостаточно выкладывался в последних матчах за сборную. Я готов был взорваться, услышав подобное, - сказал Наингголан. - Я завершаю выступление за сборную, потому что в этом больше нет смысла. Мартинес вызывает Тилеманса, который сидит на скамейке в "Монако", говорит, что бельгийские игроки должны выступать в сильнейших чемпионатах, но теперь Витцель играет в Китае, и это вдруг перестало быть важным".
"Нет смысла продолжать играть за сборную, - добавил футболист. - Я провел 52 матча в сезоне за "Рому", которая стала второй в чемпионате Италии. Всегда выкладывался по полной, работал на команду, но он (Мартинес) всегда находил причины оставлять меня вне ее. С меня хватит".
Наингголан провел 29 матчей за сборную Бельгии, в которых забил шесть мячей.