Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Наинголлан завершил карьеру в сборной Бельгии по футболу из-за конфликта с тренером

Спорт
26 августа, 11:14 UTC+3 ТАСС

Роберто Мартинес не включил полузащитника на ближайшие матчи сборной против команд Гибралтара и Греции

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболист Раджа Наингголан (справа)

Футболист Раджа Наингголан (справа)

© EPA/OLIVIER HOSLET

ТАСС, 26 августа. Полузащитник итальянской "Ромы" Раджа Наингголан завершил карьеру в сборной Бельгии по футболу из- за конфликта с главным тренером Роберто Мартинесом. Слова Наингголана приводит Niewsblad.

Мартинес объявил 25 августа состав сборной Бельгии на товарищеские матчи с командами Гибралтара (31 августа) и Греции (3 сентября), в который 29-летний полузащитник не вошел.

"Мартинес позвонил мне за час до объявления состава и сказал, что у него сложилось впечатление, что я недостаточно выкладывался в последних матчах за сборную. Я готов был взорваться, услышав подобное, - сказал Наингголан. - Я завершаю выступление за сборную, потому что в этом больше нет смысла. Мартинес вызывает Тилеманса, который сидит на скамейке в "Монако", говорит, что бельгийские игроки должны выступать в сильнейших чемпионатах, но теперь Витцель играет в Китае, и это вдруг перестало быть важным".

"Нет смысла продолжать играть за сборную, - добавил футболист. - Я провел 52 матча в сезоне за "Рому", которая стала второй в чемпионате Италии. Всегда выкладывался по полной, работал на команду, но он (Мартинес) всегда находил причины оставлять меня вне ее. С меня хватит".

Наингголан провел 29 матчей за сборную Бельгии, в которых забил шесть мячей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Зенита"
14
"Зенит" победил "Утрехт" и вышел в групповой этап Лиги Европы
Футболисты ЦСКА
12
ЦСКА победил "Янг Бойз" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Макгрегор оказался тяжелее Мэйуэзера в преддверии поединка
2
Систему предоплаты услуг ЖКХ запустят в тестовом режиме в 2018 году
3
Поисково-спасательная операция на руднике "Мир" прекращена
4
Минсельхоз прогнозирует существенное снижение цен на овощи
5
Все пропало: хакеры и HBO испортили седьмой сезон "Игры престолов"
6
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
7
В России разрабатывают роботизированный тримаран "Тень" для дальней морской зоны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама