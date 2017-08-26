КХЛ перенесла закрытие периода обмена игроков на 27 декабря

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ТАСС, 26 августа. Период обмена игроков в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) будет закрываться 27 декабря. Об этом сообщается в правовом регламенте лиги, рассчитанном на четыре сезона (до конца сезона-2020/21).
"Обмен может быть произведен только до 23 ч. 59 м. 59 с. (мск) 27 декабря текущего сезона. Заключение договоров обмена после этого срока с отложенным обязательством о переходе игрока после окончания сезона не допускается", - говорится в регламенте.
Ранее период обмена хоккеистов в КХЛ завершался 25 декабря.