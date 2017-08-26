"Сибирь" победила "Северсталь" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 26 августа. Новосибирская "Сибирь" одержала победу над череповецкой "Северсталью" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Сибири" отличились Александр Шаров (40-я минута) и Владимир Первушин (60). За "Северсталь" шайбу забросил Матей Странски (21).

В следующем матче "Сибирь" примет нижегородское "Торпедо". "Северсталь" сыграет в гостях с астанинским "Барысом". Обе встречи пройдут 28 августа.

"Сибирь" занимает первое место в таблице Восточной конференции с девятью очками. "Северсталь" опустилась на 11-ю строчку с двумя очками.