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"Амур" обыграл "Салават Юлаев" в матче чемпионата КХЛ

Спорт
26 августа, 17:21 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:4

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ТАСС, 26 августа. Хабаровский "Амур" одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Швиденко (9-я минута), Владислав Ушенин (19, 57), Олег Губин (25) и Вячеслав Литовченко (49). У проигравших отличились Денис Куляш (22), Денис Кокарев (36), Йоонас Кемппайнен (45) и Филип Ларсен (49).

В следующем матче "Амур" в гостях сыграет с казанским "Ак Барсом", "Салават Юлаев" примет пекинский "Куньлунь". Обе встречи пройдут 28 августа.

В другом матче дня московский "Спартак" обыграл ханты-мансийскую "Югру" - 6:2.

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