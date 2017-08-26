Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Федерация: фехтовальщики РФ успешно выступили на Универсиаде в отсутствие лидеров сборной

Спорт
26 августа, 18:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Российские фехтовальщики в Тайбэе завоевали две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава Федерации фехтования России Александр Михайлов

Глава Федерации фехтования России Александр Михайлов

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборная России по фехтованию, выступавшая на Универсиаде в Тайбэе вторым составом, показала успешный результат на турнире. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации фехтования России Александр Михайлов.

Российские фехтовальщики на Универсиаде завоевали две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.

"Наши основные спортсмены после чемпионата мира отдыхали, у них скоро начинается восстановительный сбор - 2 сентября. После этого они включатся в основную программу, поэтому на Универсиаду поехал фактически второй состав, который выступил успешно. Ребята получили великолепный шанс показать себя, некоторые спортсмены из этого состава принимали участие и в чемпионате Европы. Сергей Бида выступал в Тбилиси, а сейчас он приезжает с золотой медалью, это отличный результат, с чем и хочу его поздравить", - сказал Михайлов.

Универсиада завершится 30 августа.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
{{$index+1}}
{{item.name}}
{{item.gold}}
 {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}}

Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Летняя Универсиада-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Зенита"
14
"Зенит" победил "Утрехт" и вышел в групповой этап Лиги Европы
Футболисты ЦСКА
12
ЦСКА победил "Янг Бойз" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
С балкона жилого дома в Новой Москве выпали две девушки
2
В Новосибирске на подстанции ТЭЦ-2 произошел крупный пожар
3
МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве в ближайшие часы
4
Российский боец ММА Нурмагомедов отказался от боя с бразильцем Барбозой
5
Лондонская полиция планирует отдавать приоритет вызовам от незащищенных категорий граждан
6
Moody's повысило кредитный рейтинг Украины до "Caa2"
7
Минсельхоз прогнозирует существенное снижение цен на овощи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама