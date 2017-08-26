Федерация: фехтовальщики РФ успешно выступили на Универсиаде в отсутствие лидеров сборной

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборная России по фехтованию, выступавшая на Универсиаде в Тайбэе вторым составом, показала успешный результат на турнире. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации фехтования России Александр Михайлов.

Российские фехтовальщики на Универсиаде завоевали две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.

"Наши основные спортсмены после чемпионата мира отдыхали, у них скоро начинается восстановительный сбор - 2 сентября. После этого они включатся в основную программу, поэтому на Универсиаду поехал фактически второй состав, который выступил успешно. Ребята получили великолепный шанс показать себя, некоторые спортсмены из этого состава принимали участие и в чемпионате Европы. Сергей Бида выступал в Тбилиси, а сейчас он приезжает с золотой медалью, это отличный результат, с чем и хочу его поздравить", - сказал Михайлов.

Универсиада завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко