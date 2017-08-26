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"Манчестер Юнайтед" одержал третью победу подряд в чемпионате Англии, обыграв "Лестер"

Спорт
26 августа, 21:26 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:0

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд

© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 26 августа. "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Лестером" со счетом 2:0 в домашнем матче третьего тура чемпионата Англии по футболу.

Забитыми мячами отметились Маркус Рэшфорд (70-я минута) и Маруан Феллайни (82). Для "Манчестера" эта победа стала третьей подряд в нынешнем сезоне первенства страны.

В турнирной таблице манкунианцы занимают первое место, набрав девять очков. "Лестер" с тремя баллами идет 16-м.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" на выезде сыграет со "Стоком", "Лестер" примет "Челси". Обе встречи пройдут 9 сентября.

Результаты других матчей:

"Борнмут" - "Манчестер Сити" - 1:2

"Кристал Пэлас" - "Суонси" - 0:2

"Ньюкасл" - "Вест Хэм" - 3:0

"Уотфорд" - "Брайтон" - 0:0

"Хаддерсфилд" - "Саутгемптон" - 0:0.

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