"Манчестер Юнайтед" одержал третью победу подряд в чемпионате Англии, обыграв "Лестер"

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ТАСС, 26 августа. "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Лестером" со счетом 2:0 в домашнем матче третьего тура чемпионата Англии по футболу.
Забитыми мячами отметились Маркус Рэшфорд (70-я минута) и Маруан Феллайни (82). Для "Манчестера" эта победа стала третьей подряд в нынешнем сезоне первенства страны.
В турнирной таблице манкунианцы занимают первое место, набрав девять очков. "Лестер" с тремя баллами идет 16-м.
В следующем туре "Манчестер Юнайтед" на выезде сыграет со "Стоком", "Лестер" примет "Челси". Обе встречи пройдут 9 сентября.
Результаты других матчей:
"Борнмут" - "Манчестер Сити" - 1:2
"Кристал Пэлас" - "Суонси" - 0:2
"Ньюкасл" - "Вест Хэм" - 3:0
"Уотфорд" - "Брайтон" - 0:0
"Хаддерсфилд" - "Саутгемптон" - 0:0.