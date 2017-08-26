СМИ: футболист "Црвены Звезды" Канга может перейти в "Спартак"

ТАСС, 26 августа. Полузащитник сербского футбольного клуба "Црвена Звезда" Гелор Канга может стать игроком московского "Спартака". Об этом сообщает портал Hot Sport.

Отмечается, что в понедельник руководство сербского клуба начнет переговоры с 26-летним габонцем о продлении контракта, который истекает в июне 2018 года. "Спартак" уже сделал предложение о покупке футболиста и ждет ответа от "Црвены Звезды".

Канга выступает за белградский клуб с 2016 года, предыдущей командой игрока был "Ростов". В нынешнем сезоне он провел 10 матчей в различных турнирах, отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.