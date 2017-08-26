Семин: игроки "Локомотива" после возвращения Чорлуки решат, кто будет капитаном команды

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" после восстановления защитника Ведрана Чорлуки от травмы обсудят, кто будет капитаном команды - он или полузащитник Игорь Денисов. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

33-летний Денисов является капитаном железнодорожников с начала сезона-2017/18. 31-летний Чорлука, являвшийся капитаном ранее, получил разрыв ахиллова сухожилия в матче чемпионата России прошлого сезона "Локомотив" - "Амкар" (3:3), который прошел 22 апреля в Москве. Ранее Семин говорил, что ждет возвращения Чорлуки в октябре.

"Денисов полностью справляется с ролью капитана и своим примером на футбольном поле доказывает, что достоин носить эту повязку. Когда вернется Чорлука, все вместе сядем и определимся, я обязательно посоветуюсь с ребятами и обоими игроками", - сказал Семин.

В текущем сезоне Денисов не пропустил ни одной игры "Локомотива", отыграв полностью все восемь матчей чемпионата России.