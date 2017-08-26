"Интер" обыграл "Рому" в матче чемпионата Италии

ТАСС, 26 августа. "Интер" одержал победу над "Ромой" со счетом 3:1 в гостевом матче второго тура чемпионата Италии по футболу.

В составе победителей дублем отметился Мауро Икарди (67-я и 77-я минуты), еще один мяч на счету Матиаса Весино Фалеро (87), у проигравших отличился Эдин Джеко (15).

В турнирной таблице "Интер" занимает второе место, набрав шесть очков, столько же в активе "Ювентуса". "Рома" с тремя баллами идет восьмой.

В следующем туре "Интер" примет СПАЛ, "Рома" в гостях встретится с "Сампдорией".

Результаты других матчей игрового дня:

"Беневенто" - "Болонья" - 0:1

"Дженоа" - "Ювентус" - 2:4.