Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Интер" обыграл "Рому" в матче чемпионата Италии

Спорт
26 августа, 23:45 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:1

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты "Интера"

Футболисты "Интера"

© EPA-EFE/RICCARDO ANTIMIANI

ТАСС, 26 августа. "Интер" одержал победу над "Ромой" со счетом 3:1 в гостевом матче второго тура чемпионата Италии по футболу.

В составе победителей дублем отметился Мауро Икарди (67-я и 77-я минуты), еще один мяч на счету Матиаса Весино Фалеро (87), у проигравших отличился Эдин Джеко (15).

В турнирной таблице "Интер" занимает второе место, набрав шесть очков, столько же в активе "Ювентуса". "Рома" с тремя баллами идет восьмой.

В следующем туре "Интер" примет СПАЛ, "Рома" в гостях встретится с "Сампдорией".

Результаты других матчей игрового дня:

"Беневенто" - "Болонья" - 0:1

"Дженоа" - "Ювентус" - 2:4.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Зенита"
14
"Зенит" победил "Утрехт" и вышел в групповой этап Лиги Европы
Футболисты ЦСКА
12
ЦСКА победил "Янг Бойз" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Все пропало: хакеры и HBO испортили седьмой сезон "Игры престолов"
2
Путин поручил детально выяснить причины пожаров в Ростове-на-Дону и Волгоградской области
3
Донецк и Симферополь стали городами-побратимами
4
Moody's повысило кредитный рейтинг Украины до "Caa2"
5
Борец вольного стиля Садулаев завоевал серебро на чемпионате мира
6
МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве в ближайшие часы
7
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор проведут "бой века" по правилам бокса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама