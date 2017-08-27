Россияне Галанов, Собылинский и Гаджимагомедов вышли во второй раунд ЧМ по боксу

ТАСС, 27 августа. Россияне Тамир Галанов, Сергей Собылинский и Муслим Гаджимагомедов одержали победы в стартовых поединках чемпионата мира и вышли во второй раунд соревнований. Турнир проходит в Гамбурге.

В весовой категории до 52 кг Галанов победил Джабали Бриди из Барбадоса единогласным решением судей. Во втором раунде россиянин встретится с костариканцем Давидом Хименесем.

Собылинский, выступающий в весе до 69 кг, единогласным решением судей одержал победу над Мервеном Клером из Мавритании. В следующем раунде он проведет бой против американца Квинтона Рэндалла.

В весовой категории до 81 кг Гаджимагомедов, который в июне 2017 года выиграл серебро на чемпионате Европы, единогласным решением судей победил колумбийца Джейсона Монроя Варелу. Во втором раунде соперником россиянина станет узбекский боксер Бектемир Меликузиев, который является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года и чемпионата мира 2015 года.

Другой серебряный призер чемпионата Европы 2017 года россиянин Габил Мамедов раздельным решением судей уступил Мурату Йылдырыму из Германии. Мамедов завершил выступление на турнире.

Чемпионат мира по боксу завершится 2 сентября.