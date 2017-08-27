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СМИ: "Фенербахче" согласовал контракт с футболистом "Зенита" Нету

Спорт
27 августа, 2:18 UTC+3 ТАСС

Португалец выступает за российский клуб с 2013 года

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Материал из 1 страницы
Футболист "Зенита" Луиш Нету

Футболист "Зенита" Луиш Нету

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

ТАСС, 27 августа. Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" и защитник петербургского "Зенита" Луиш Нету договорились о подписании контракта. Об этом сообщает турецкий портал Haberler.

По данным портала, 29-летний португалец рассматривается руководством стамбульского клуба в качестве замены датчанину Симону Кьеру, который перешел в "Севилью".

Нету выступает за "Зенит" с 2013 года. В прошедшем сезоне он провел 35 матчей, в которых забил один мяч, в нынешнем сезоне португалец принял участие в четырех матчах чемпионата России и двух Лиги Европы. Контракт Нету с российским клубом рассчитан до июня 2019 года. В составе "Зенита" он стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и дважды победителем Суперкубка России.

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