Мелантьев и Чеботарь завоевали бронзу ЧМ в каноэ-двойках на дистанции 1000 м

ТАСС, 27 августа. Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь стали бронзовыми призерами чемпионата мира в каноэ-двойках на дистанции 1000 м. Соревнования проходят в чешском Рачице.

Россияне показали результат 3 минуты 33,123 секунды. Победителями стали немцы Юль Ольтце и Петер Кретшмер (3.31,613). Второе место заняли кубинцы Сержиу Торрес Мадригал и Фернандо Дайан Хорхе Энрикес (3.31,955).

Ранее на турнире в Рачице Мелантьев стал чемпионом мира в паре с Иваном Штылем на дистанции 500 м.