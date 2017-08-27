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Шипулин и Волков выступят на летнем чемпионате России по биатлону

Спорт
27 августа, 13:18 UTC+3 ЧАЙКОВСКИЙ край/ 27, августа. /ТАСС

Чемпионат России пройдет с 19 по 25 сентября в Чайковском

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Российские спортсмены Алексей Волков и Антон Шипулин (слева направо) во время гонки преследования среди мужчин на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском

Российские спортсмены Алексей Волков и Антон Шипулин (слева направо) во время гонки преследования среди мужчин на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском

© Владимир Смирнов/ТАСС

ЧАЙКОВСКИЙ /Пермский край/, 27 августа. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы Антон Шипулин и Алексей Волков выступят на летнем чемпионате России по биатлону. Об этом Шипулин сообщил журналистам после выступления на летнем чемпионате мира, который проходит в Чайковском.

В воскресенье Шипулин стал вторым в гонке преследования на летнем чемпионате мира, первое место занял его партнер по команде Алексей Волков. Бронзовую награду завоевал болгарин Красимир Анев.

"С Алексеем [Волковым] очень комфортно тренироваться, летом он выглядит сильнее меня. Конечно, нам не хватает иногда соревновательной деятельности, это одна из причин, по которой мы поехали на этот чемпионат мира и поедем на летний чемпионат России", - сказал Шипулин.

Чемпионат России пройдет с 19 по 25 сентября, соревнования также примет Чайковский.

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