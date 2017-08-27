Российские гонщики SMP Racing Оруджев и Исаакян выиграли этап Европейской серии Ле-Ман

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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Пилоты программы развития российского автоспорта SMP Racing Егор Оруджев и Матевос Исаакян одержали победу в абсолюте на этапе Европейской серии Ле-Ман (ELMS) во Франции за рулем прототипа Dallara класса LMP2. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье представители программы.
"Это был второй этап в серии для молодых россиян в текущем году, - отметили в пресс-службе. - Дебютировав в Австрии в пятерке лучших, Оруджев и Исаакян сумели сегодня выиграть гонку "4 часа Ле-Кастелле".
Среди участников марафона, заметил собеседник, "были именитые и очень опытные пилоты". "Однако нашим гонщикам удалось прийти первыми и завоевать свою первую победу в этой серии. Отметим, что для шасси Dallara это первая победа в Европейской серии Ле-Ман", - добавили в пресс- службе программы SMP Racing.
На счету молодых россиян также подиумы и победы этого сезона в формульных гонках чемпионата Formula V8 3.5 в Великобритании, Бельгии и Испании.