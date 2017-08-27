Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские гонщики SMP Racing Оруджев и Исаакян выиграли этап Европейской серии Ле-Ман

Спорт
27 августа, 18:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС

Это был второй этап в серии для россиян в текущем году

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Пилоты программы развития российского автоспорта SMP Racing Егор Оруджев и Матевос Исаакян одержали победу в абсолюте на этапе Европейской серии Ле-Ман (ELMS) во Франции за рулем прототипа Dallara класса LMP2. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье представители программы.

"Это был второй этап в серии для молодых россиян в текущем году, - отметили в пресс-службе. - Дебютировав в Австрии в пятерке лучших, Оруджев и Исаакян сумели сегодня выиграть гонку "4 часа Ле-Кастелле".

Среди участников марафона, заметил собеседник, "были именитые и очень опытные пилоты". "Однако нашим гонщикам удалось прийти первыми и завоевать свою первую победу в этой серии. Отметим, что для шасси Dallara это первая победа в Европейской серии Ле-Ман", - добавили в пресс- службе программы SMP Racing.

На счету молодых россиян также подиумы и победы этого сезона в формульных гонках чемпионата Formula V8 3.5 в Великобритании, Бельгии и Испании.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Терека"
12
"Ахмат" победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛ
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор
15
Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Строители погрузили на плавучую опору железнодорожную арку Крымского моста
2
Моряки приступили к транспортировке железнодорожной арки Крымского моста
3
Генподрядчик заявил, что морская операция по установке арки Крымского моста идет по плану
4
Украина планирует подать четвертый иск в ВТО против РФ
5
Все пропало: хакеры и HBO испортили седьмой сезон "Игры престолов"
6
Нурмагомедов назвал "ограблением" боксерский бой Макгрегора с Мэйуэзером
7
Гаджиев: Макгрегор как боксер-новичок показал больше, чем многие соперники Мэйуэзера
Темы дня
Новости партнеров
Реклама