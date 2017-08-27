Тренер: прыгун в высоту Лысенко уже способен брать высоту 2,40 метра

ЦСКА в овертайме победил минское "Динамо" в матче чемпионата КХЛСпорт 27 августа, 19:38
Тренер: прыгун в высоту Лысенко уже способен брать высоту 2,40 метраСпорт 27 августа, 19:31
"Ахмат" победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛСпорт 27 августа, 19:27
Бутенко: ошибку судей в матче ЦСКА - "Ахмат" можно списать на человеческий факторСпорт 27 августа, 19:22
Трутнев: власти поддержат развитие портового хозяйства в ДФО для туристовЭкономика и бизнес 27 августа, 19:21
Тарпищев: победа Шараповой на US Open маловероятна, но она способна пройти далекоСпорт 27 августа, 19:14
Лидер генеральной классификации "Вуэльты" Фрум выиграл девятый этап веломногодневкиСпорт 27 августа, 19:05
Агент: прыгун в высоту Лысенко завершил сезон после выступления на турнире в ГерманииСпорт 27 августа, 18:41
Американцы Дальхауссер и Лусена выиграли финал Мирового тура по пляжному волейболуСпорт 27 августа, 18:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, установивший на турнире в Германии личное достижение, уже способен показывать более высокие результат - 2,40 метра. Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Евгений Загорулько.
Серебряный призер чемпионата мира 2017 года в Лондоне Лысенко занял второе место, взяв планку на высоте 2,38 метра, что является его личным рекордом. Свой предыдущий лучший результат он превзошел на четыре сантиметра. Победу одержал действующий чемпион мира катарец Мутаз Баршим, показавший лучший результат сезона в мире (2,40 м).
"Меня этот результат не удивил. Он готов на 2,40 метра, и на чемпионате мира мы должны были это сделать", - сказал Загорулько.
Чемпионат мира, который прошел в августе, стал для 20-летнего Лысенко первым взрослым международным стартом в карьере.