Тренер: прыгун в высоту Лысенко уже способен брать высоту 2,40 метра

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, установивший на турнире в Германии личное достижение, уже способен показывать более высокие результат - 2,40 метра. Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Евгений Загорулько.

Серебряный призер чемпионата мира 2017 года в Лондоне Лысенко занял второе место, взяв планку на высоте 2,38 метра, что является его личным рекордом. Свой предыдущий лучший результат он превзошел на четыре сантиметра. Победу одержал действующий чемпион мира катарец Мутаз Баршим, показавший лучший результат сезона в мире (2,40 м).

"Меня этот результат не удивил. Он готов на 2,40 метра, и на чемпионате мира мы должны были это сделать", - сказал Загорулько.

Чемпионат мира, который прошел в августе, стал для 20-летнего Лысенко первым взрослым международным стартом в карьере.