"Реал" и "Валенсия" сыграли вничью в матче чемпионата Испании

ТАСС, 28 августа. Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Валенсией" в домашнем матче второго тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев дважды отличился Марко Асенсио (10-я и 83-я минуты). У гостей голы забили Карлос Солер (18) и Жоффрей Кондогбиа (77).

По итогам двух туров обе команды набрали по четыре очка. В следующем матче "Реал" примет "Леванте", "Валенсия" на своем поле сыграет с "Атлетико". Обе встречи пройдут 9 сентября.