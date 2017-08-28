Макарова и Веснина сыграют с американской парой Брэйди/ Риске на старте US Open

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ТАСС, 28 августа. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина сыграют в первом круге Открытого чемпионата США в парном разряде против американок Дженнифер Брэйди и Элисон Риске. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.
Макарова и Веснина посеяны на турнире под первым номером. Россиянки являются победительницами Открытого чемпионата США 2014 года в парном разряде. В нынешнем сезоне Макарова и Веснина стали победительницами Уимблдона, а также турниров в Дубае и Торонто в парном разряде. Вместе россиянки также выиграли Открытый чемпионат Франции (2013) и золотые медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Россиянка Алла Кудрявцева и китаянка Чжэн Сайсай сыграют на старте турнира с американками Тэйлор Джонсон и Клэр Лю, Натела Дзаламидзе и Вероника Кудерметова - с австралийками Кейси Деллакуа и Эшли Барти (6), Натальи Вихлянцева и сербка Нина Стоянович - с венгеркой Тимей Бабош и чешкой Андреа Главачковой (5).
Россиянка Дарья Касаткина и представительница Австралии Дарья Гаврилова в первом круге встретятся с румынками Ириной-Камелией Бегу и Ралукой Олару. Анастасия Павлюченкова и француженка Кристина Младенович будут противостоять бразильянке Беатрис Хаддад-Майей и хорватке Ане Конюх.
Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке.