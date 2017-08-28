Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Макарова и Веснина сыграют с американской парой Брэйди/ Риске на старте US Open

Спорт
28 августа, 1:52 UTC+3 ТАСС

Турнир пройдет с 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 28 августа. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина сыграют в первом круге Открытого чемпионата США в парном разряде против американок Дженнифер Брэйди и Элисон Риске. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

Макарова и Веснина посеяны на турнире под первым номером. Россиянки являются победительницами Открытого чемпионата США 2014 года в парном разряде. В нынешнем сезоне Макарова и Веснина стали победительницами Уимблдона, а также турниров в Дубае и Торонто в парном разряде. Вместе россиянки также выиграли Открытый чемпионат Франции (2013) и золотые медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Россиянка Алла Кудрявцева и китаянка Чжэн Сайсай сыграют на старте турнира с американками Тэйлор Джонсон и Клэр Лю, Натела Дзаламидзе и Вероника Кудерметова - с австралийками Кейси Деллакуа и Эшли Барти (6), Натальи Вихлянцева и сербка Нина Стоянович - с венгеркой Тимей Бабош и чешкой Андреа Главачковой (5).

Россиянка Дарья Касаткина и представительница Австралии Дарья Гаврилова в первом круге встретятся с румынками Ириной-Камелией Бегу и Ралукой Олару. Анастасия Павлюченкова и француженка Кристина Младенович будут противостоять бразильянке Беатрис Хаддад-Майей и хорватке Ане Конюх.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
US Open
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Терека"
12
"Ахмат" победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛ
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор
15
Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Архангельске задержан водитель, насмерть сбивший женщину и ее дочь
2
В Госдепартаменте считают, что украинский вопрос наносит ущерб отношениям РФ и США
3
Источник: в убийстве блогера в Парке Горького подозревают сына актера из "Интернов"
4
Украина планирует подать четвертый иск в ВТО против РФ
5
Нурмагомедов назвал "ограблением" боксерский бой Макгрегора с Мэйуэзером
6
Пожар на территории "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле потушен
7
Reuters: американские военные ценят профессионализм российских коллег в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама