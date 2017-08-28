Путин поздравил российских спортсменов с золотыми медалями на Универсиаде в Тайбэе

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских спортсменов, принесших национальной сборной золотые медали на XXIX Всемирной летней универсиаде 2017 года в Тайбэе. Тексты поздравлений главы государства размещены на сайте Кремля.

Президент отметил достижения прыгунов в воду Ильи Захарова и Евгения Кузнецова, тяжелоатлета Егора Климонова, тхэквондиста Рафаиля Аюкаева и мужской сборной по фехтованию на шпагах (Дмитрий Гусев, Алан Фардзинов, Сергей Бида и Георгий Бруев).

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.