Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поздравил российских спортсменов с золотыми медалями на Универсиаде в Тайбэе

Спорт
28 августа, 12:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

Президент отметил достижения прыгунов в воду Ильи Захарова и Евгения Кузнецова, тяжелоатлета Егора Климонова, тхэквондиста Рафаиля Аюкаева и мужской сборной по фехтованию на шпагах

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских спортсменов, принесших национальной сборной золотые медали на XXIX Всемирной летней универсиаде 2017 года в Тайбэе. Тексты поздравлений главы государства размещены на сайте Кремля.

Президент отметил достижения прыгунов в воду Ильи Захарова и Евгения Кузнецова, тяжелоатлета Егора Климонова, тхэквондиста Рафаиля Аюкаева и мужской сборной по фехтованию на шпагах (Дмитрий Гусев, Алан Фардзинов, Сергей Бида и Георгий Бруев).

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Летняя Универсиада-2017
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Терека"
12
"Ахмат" победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛ
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор
15
Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД рассказали, для чего нужно менять правила кругового движения
2
СМИ: психологи назвали потерю смысла в работе проблемой века
3
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
4
Источник: в убийстве блогера в Парке Горького подозревают сына актера из "Интернов"
5
Под Волгоградом испытали комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха-4"
6
Более 230 человек пострадали в Великобритании из-за облака газа
7
Генсек НАТО заявил, что Евросоюз не справится без альянса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама