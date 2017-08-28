Россияне Музаев и Карацев выиграли теннисный турнир Универсиады в парном разряде

ТАСС, 28 августа. Российские теннисисты Ричард Музаев и Аслан Карацев завоевали золото летней Универсиады в парном разряде. Соревнования проходят в Тайбэе.

В финале россияне победили представителей Великобритании Джека Финдела-Хоукинса и Лука Кристофа Джонсона со счетом 6:1, 3:6, 10:7.

Бронзовыми призерами стали японцы Синтаро Имаи и Каито Уесуги, а также пара из Гонгконга Чун Хун Вон и Пак Лон Ён.

Универсиада завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко