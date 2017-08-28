Россияне Музаев и Карацев выиграли теннисный турнир Универсиады в парном разряде

Васильева: школы в шести регионах России не полностью обеспечены бесплатными учебникамиОбщество 28 августа, 13:49
Россиянка Бравикова выиграла личное многоборье в художественной гимнастике на УниверсиадеСпорт 28 августа, 13:42
Источник: "Колпино" и "Великий Новгород" могут ударить "Калибрами" по боевикам в СирииАрмия и ОПК 28 августа, 13:41
Разведка Южной Кореи: КНДР готова провести новое ядерное испытаниеМеждународная панорама 28 августа, 13:36
В СК реформировали структуру центрального аппаратаПолитика 28 августа, 13:34
Трансляция боя Макгрегора и Мэйуэзера в кинотеатрах собрала $2,6 млнСпорт 28 августа, 13:29
Лавров: РФ не собирается конкурировать с кем-то в урегулировании вокруг КатараПолитика 28 августа, 13:24
Бывший футболист ЦСКА Тошич продолжит карьеру в "Партизане"Спорт 28 августа, 13:24
Газизов: вопрос об отставке главного тренера ФК "Уфа" Семака не поднималсяСпорт 28 августа, 13:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 28 августа. Российские теннисисты Ричард Музаев и Аслан Карацев завоевали золото летней Универсиады в парном разряде. Соревнования проходят в Тайбэе.
В финале россияне победили представителей Великобритании Джека Финдела-Хоукинса и Лука Кристофа Джонсона со счетом 6:1, 3:6, 10:7.
Бронзовыми призерами стали японцы Синтаро Имаи и Каито Уесуги, а также пара из Гонгконга Чун Хун Вон и Пак Лон Ён.
Универсиада завершится 30 августа.
|№
|Команды
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|Сумма
|Очки
|{{$index+1}}
|{{item.name}}
|
{{item.gold}}
|{{item.silver}}
|{{item.bronza}}
|{{item.total}}
|{{item.scores}}
Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко