Свердловские власти хотят построить ледовый каток для развития хоккея с мячом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал предложение президента Федерации хоккея с мячом России Бориса Скрынника о строительстве в регионе крытого ледового катка для развития хоккея с мячом. Об этом в понедельник сообщили в департаменте информационной политики региона.

"По словам Скрынника, в рамках выполнения поручений президента РФ о развитии "русского хоккея" в 10 регионах России предполагается строительство крытых арен. Он обратился к врио губернатора оказать содействие в реализации данного проекта в Свердловской области, так как решение на федеральном уровне о поддержке строительства таких центров есть, теперь необходима поддержка на уровне области и муниципалитета. Евгений Куйвашев инициативу поддержал", - отметили в департаменте.

Куйвашев отметил важность строительства катка для развития хоккея с мячом в Первоуральске, где на протяжении 80 лет воспитываются талантливые хоккеисты, а в городе базируется команда "Уральский трубник", которая в этом году отметила 80-летний юбилей.

"В Первоуральске выстроена стройная система подготовки спортивного резерва: первые навыки будущие хоккеисты получают в дворовых клубах, затем многие из них занимаются в детско-юношеской школе, попадают в молодежную команду, а самые талантливые играют в суперлиге за "Уральский трубник". Важно, что в городе обеспечена доступность и массовость спортивной подготовки. Для воспитанников дворовых клубов и ДЮСШ занятия проводятся бесплатно. В настоящее время в дворовых клубах занимаются 640 человек, в ДЮСШ - около 300", - уточнили в департаменте.