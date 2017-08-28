Российские баскетболистки уступили команде Тайваня в матче за третье место на Универсиаде

ТАСС, 28 августа. Женская сборная России по баскетболу проиграла команде Тайваня со счетом 48:60 в матче за третье место на Универсиаде в Тайбэе.

Самым результативным игроком матча стала Чень Ен Юй, набравшая 25 очков. Больше всего очков в команде России набрала Юлия Гладкова (21).

На Универсиаде 2015 года женская сборная России стала бронзовым призером.

В активе сборной России на данный момент 76 медалей - 18 золотых, 25 серебряных и 33 бронзовых. Она занимает четвертое место в общекомандном зачете. На первой строчке сборная Японии (31-20-29). Вторую позицию занимает команда Южной Кореи (27-18-26), третью - сборная Тайваня (18-28-25).

Универсиада завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко