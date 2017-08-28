Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские баскетболистки уступили команде Тайваня в матче за третье место на Универсиаде

Спорт
28 августа, 15:00 UTC+3 ТАСС

Самым результативным игроком матча стала Чень Ен Юй, набравшая 25 очков

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 28 августа. Женская сборная России по баскетболу проиграла команде Тайваня со счетом 48:60 в матче за третье место на Универсиаде в Тайбэе.

Самым результативным игроком матча стала Чень Ен Юй, набравшая 25 очков. Больше всего очков в команде России набрала Юлия Гладкова (21).

На Универсиаде 2015 года женская сборная России стала бронзовым призером.

В активе сборной России на данный момент 76 медалей - 18 золотых, 25 серебряных и 33 бронзовых. Она занимает четвертое место в общекомандном зачете. На первой строчке сборная Японии (31-20-29). Вторую позицию занимает команда Южной Кореи (27-18-26), третью - сборная Тайваня (18-28-25).

Универсиада завершится 30 августа.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
{{$index+1}}
{{item.name}}
{{item.gold}}
 {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}}

Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Летняя Универсиада-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Терека"
12
"Ахмат" победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛ
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор
15
Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия может стать первой страной, где появится сверхскоростной поезд Hyperloop
2
Посол США заявил, что Россия нарушает ДРСМД
3
В МВД рассказали, для чего нужно менять правила кругового движения
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
Объединение ВВС и ПВО на юге РФ приведено в полную боевую готовность
6
Рособрнадзор лишил лицензии два вуза
7
Reuters: американские военные ценят профессионализм российских коллег в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама