Российские баскетболистки уступили команде Тайваня в матче за третье место на Универсиаде

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ТАСС, 28 августа. Женская сборная России по баскетболу проиграла команде Тайваня со счетом 48:60 в матче за третье место на Универсиаде в Тайбэе.
Самым результативным игроком матча стала Чень Ен Юй, набравшая 25 очков. Больше всего очков в команде России набрала Юлия Гладкова (21).
На Универсиаде 2015 года женская сборная России стала бронзовым призером.
В активе сборной России на данный момент 76 медалей - 18 золотых, 25 серебряных и 33 бронзовых. Она занимает четвертое место в общекомандном зачете. На первой строчке сборная Японии (31-20-29). Вторую позицию занимает команда Южной Кореи (27-18-26), третью - сборная Тайваня (18-28-25).
Универсиада завершится 30 августа.
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко