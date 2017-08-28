Тарасова не исключила, что фигуристы будут исполнять каскад из двух четверных прыжков

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Тарасова не исключила, что фигуристы будут исполнять каскад из двух четверных прыжковСпорт 28 августа, 15:13
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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Развитие фигурного катания говорит о том, что в будущем спортсмены смогут исполнять каскад из двух четверных прыжков. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказала тренер-консультант сборной России по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
В понедельник в Москве состоялась презентация второго сезона телешоу "Дети на льду. Звезды".
"Сейчас один фигурист способен исполнить все пять четверных прыжков, хотя еще четыре года назад этого нельзя было представить, - сказала Тарасова. - Но это еще не предел, потому что можно прыгать "4-3", а можно и "3-4", и еще нет правил, которые бы позволили поставить за такой прыжок больше, чем за первый. Но мы с [олимпийским чемпионом] Алексеем Ягудиным пробовали это. Возможно, не при нашей жизни, но в будущем будут прыгать и "4-4".
"Предела совершенству нет, это простые вещи, закон, - добавила она. - Когда мы узнали, как прыгать тройной, мы стали задумываться над тем, как прыгать четверной. А потом стали появляться дети, которые специально для этого скроены".