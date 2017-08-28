Аль Бано исполнил гимн Международной федерации дзюдо на церемонии открытия ЧМ в Будапеште

БУДАПЕШТ, 28 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Известный итальянский певец Аль Бано исполнил гимн Международной федерации дзюдо (IJF) в рамках церемонии открытия чемпионата мира в Будапеште. Турнир приурочен к 65-летию организации.

Гимн был впервые представлен зрителям и участникам соревнований. Также 74-летний итальянский певец исполнил для гостей чемпионата мира несколько хитов из своего репертуара. Завершил свое выступление Аль Бано знаменитой песней "Felicita" ("Счастье").

В пятницу 25 августа в венгерской столице состоялся конгресс IJF, где на пост президента был переизбран румын Мариус Визер, возглавляющий организацию с 2007 года.

Первый чемпионат мира по дзюдо среди мужчин прошел в 1956 году в Токио, в 1980 году в Нью-Йорке состоялись первые женские соревнования. С 1987 года проводятся совместные чемпионаты мира.