Аль Бано исполнил гимн Международной федерации дзюдо на церемонии открытия ЧМ в Будапеште

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БУДАПЕШТ, 28 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Известный итальянский певец Аль Бано исполнил гимн Международной федерации дзюдо (IJF) в рамках церемонии открытия чемпионата мира в Будапеште. Турнир приурочен к 65-летию организации.
Гимн был впервые представлен зрителям и участникам соревнований. Также 74-летний итальянский певец исполнил для гостей чемпионата мира несколько хитов из своего репертуара. Завершил свое выступление Аль Бано знаменитой песней "Felicita" ("Счастье").
В пятницу 25 августа в венгерской столице состоялся конгресс IJF, где на пост президента был переизбран румын Мариус Визер, возглавляющий организацию с 2007 года.
Первый чемпионат мира по дзюдо среди мужчин прошел в 1956 году в Токио, в 1980 году в Нью-Йорке состоялись первые женские соревнования. С 1987 года проводятся совместные чемпионаты мира.