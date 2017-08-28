Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аль Бано исполнил гимн Международной федерации дзюдо на церемонии открытия ЧМ в Будапеште

Спорт
28 августа, 16:24 UTC+3 БУДАПЕШТ /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Гимн был впервые представлен зрителям и участникам соревнований

Поделиться
Материал из 1 страницы
Итальянский певец Аль Бано

Итальянский певец Аль Бано

© EPA/RAFAL GUZ

БУДАПЕШТ, 28 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Известный итальянский певец Аль Бано исполнил гимн Международной федерации дзюдо (IJF) в рамках церемонии открытия чемпионата мира в Будапеште. Турнир приурочен к 65-летию организации.

Гимн был впервые представлен зрителям и участникам соревнований. Также 74-летний итальянский певец исполнил для гостей чемпионата мира несколько хитов из своего репертуара. Завершил свое выступление Аль Бано знаменитой песней "Felicita" ("Счастье").

В пятницу 25 августа в венгерской столице состоялся конгресс IJF, где на пост президента был переизбран румын Мариус Визер, возглавляющий организацию с 2007 года.

Первый чемпионат мира по дзюдо среди мужчин прошел в 1956 году в Токио, в 1980 году в Нью-Йорке состоялись первые женские соревнования. С 1987 года проводятся совместные чемпионаты мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Терека"
12
"Ахмат" победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛ
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор
15
Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру
2
Федерация фигурного катания не получала от Липницкой документов о завершении карьеры
3
Жена главы Татарстана возглавила рейтинг Forbes самых богатых жен госслужащих РФ
4
В Луганске убили двух депутатов народного совета ЛНР
5
Нурмагомедов назвал "ограблением" боксерский бой Макгрегора с Мэйуэзером
6
Тарасова: фигуристка Липницкая была звездой, а звездам свойственно быстро гаснуть
7
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама