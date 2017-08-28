Российская теннисистка Александрова вышла во второй круг US Open

ТАСС, 28 августа. Россиянка Екатерина Александрова вышла во второй круг US Open (общий призовой фонд - $50,4 млн), который проходит в Нью-Йорке.

В первом круге Александрова победила немку Анну Заю со счетом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.

В следующем круге россиянка встретится с француженкой Каролин Гарсией, "посеянной" на турнире под 18-м номером.

Соревнования завершатся 10 сентября. US Open проходит в 137-й раз, он является четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема.