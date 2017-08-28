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План внедрения комплекса ГТО дополнен новым этапом, он будет реализовываться с 2018 года

Спорт
28 августа, 20:48 UTC+3 ТАСС

Комплексом ГТО установлены государственные требования к нормативам и тестам, определяющим уровень физической подготовленности населения

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ТАСС, 28 августа. План поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" дополнен новым этапом, который будет реализовываться, начиная с 2018 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Комплексом ГТО установлены государственные требования к нормативам и тестам, определяющим уровень физической подготовленности населения. Постановлением правительства от 26 января 2017 года внесены изменения в положение о ГТО, которыми предусматривается четырехлетняя периодичность актуализации Минспортом России государственных требований комплекса ГТО с учетом практики выполнения нормативов ГТО за каждый прошедший четырехлетний период. Эта норма вступает в силу с 1 января 2018 года.

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В связи с этим подписанным распоряжением план дополнен четвертым этапом, который будет реализовываться, начиная с 2018 года. В рамках этого этапа, в частности, предусмотрены следующие позиции: разработка и создание системы контроля реализации комплекса ГТО, в том числе центров тестирования по выполнению нормативов ГТО; разработка Минспортом России методических рекомендаций по организации наблюдения за внедрением и реализацией комплекса ГТО и системе оценки результатов такой деятельности в регионах (рейтинг ГТО); развитие и техническая поддержка эксплуатации единой электронной базы данных и интернет-портала комплекса ГТО.

Планом, внесенным Минспортом, предусматривались три этапа внедрения комплекса ГТО. Первый этап - организационно- экспериментальный (май 2014 года - декабрь 2015 года). Второй этап (2016 год) - внедрение комплекса ГТО среди учащихся всех образовательных организаций страны, а также других категорий населения в 12 субъектах России. Третий этап (2017 год) - повсеместное внедрение комплекса ГТО среди всех категорий населения России.

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