Российский теннисист Донской вышел во второй круг US Open

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ТАСС, 28 августа. Российский теннисист Евгений Донской вышел во второй круг Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $50,4 млн), который проходит в Нью-Йорке.
Россиянин в матче первого круга победил австрийца Андреаса Хайдер-Маурера. Соперник Донского отказался от продолжения борьбы во втором сете, уступая со счетом 6:7 (3:7), 1:5.
Во втором круге Донской встретится с победителем матча между представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным и испанцем Давидом Феррером, "посеянным" на турнире под 21-м номером.
Соревнования завершатся 10 сентября. Открытый чемпионат США проходит в 137-й раз, он является четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема.