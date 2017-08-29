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Минсвязи планирует выдать до трех миллионов паспортов болельщика к ЧМ-2018

Спорт
29 августа, 10:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

По словам директора департамента реализации стратегических проектов Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Андрея Черненко, на Кубке конфедераций было выдано около 450 тыс. паспортов болельщика

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Андрей Черненко

Андрей Черненко

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ планирует выдать от 2,5 до 3 млн паспортов болельщика к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом журналистам сообщил директор департамента реализации стратегических проектов Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Черненко.

Паспорт болельщика - нововведение России как страны-хозяйки чемпионата мира по футболу. Паспорт болельщика представляет собой персонифицированную карту зрителя, которую должен получить каждый зритель, купивший билет на матчи ЧМ-2018.

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Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами-организаторами ЧМ-2018, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и "аэроэкспрессах" (поезда, соединяющие аэропорты с центром города). Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира. Паспорт болельщика применялся при проведении Кубка конфедераций.

"На Кубке конфедераций мы выдали порядка 450 тыс. паспортов болельщика, из них процентов 90 - российские болельщики, соответственно 10 - иностранцы. Иностранные заявки поступали из порядка 100 стран мира. К чемпионату мира мы ожидаем выдать 2,5 - 3 млн паспортов", - сообщил Черненко.

"Рассчитываем, что на чемпионате мира соотношение болельщиков будет 70 на 30", - добавил Черненко.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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