"Водник" не примет участия в Кубке мира по хоккею с мячом

ТАСС, 29 августа. Архангельский клуб "Водник" отказался от участия в Кубке мира по хоккею с мячом, который пройдет в октябре в Швеции. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее организаторы Кубка мира объявили о начале заявочной кампании. Взнос за участие, включающий аккредитацию для 25 членов клуба, составляет 35 тыс. шведских крон (около €3600 или 240 тыс. рублей). 19 июля руководство регионального центра развития спорта "Водник" подписало и направило в офис турнира заявочные письма с просьбой прислать регламент Кубка мира, условия участия и форму заявки. 8 августа "Водник" получил ответ из Международной федерации бенди (FIB), согласно которому команды-участники Кубка мира должны оплатить дополнительный стартовый взнос, обозначенный FIB, в размере $20 тыс.

"Изначально мы намеревались принять участие в розыгрыше Кубка мира и дважды запрашивали регламент соревнований у организаторов, но так его и не получили, - сказал начальник "Водника" Дмитрий Минин. - Кроме того, нам было предложено помимо обычного взноса в 35 тыс. шведских крон для участников турнира, дополнительно заплатить $20 тыс. в международную федерацию хоккея с мячом. Мы решили, что клуб лучше направит эти деньги на развитие детско-юношеского хоккея в Архангельской области, а наша команда поедет в Швецию на другой представительный турнир".

Вместо Кубка мира "Водник" сыграет на другом турнире - ExTe Cupen, который пройдет в шведском городе Юсдаль с 19 по 21 октября.

Кубок мира будет разыгран в шведском Сандвикене на льду "Йоранссон-Арены" с 12 по 15 октября. "Водник" выигрывал турнир дважды (2003, 2004).