"Ливерпуль" договорился о переходе футболиста "Лейпцига" Кейты

ТАСС, 29 августа. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" достиг соглашения с немецким "Лейпцигом" о переходе полузащитника Наби Кейты. Об этом сообщает пресс- служба английского клуба.

Кейта перейдет в английский клуб по окончании текущего сезона. "Я рад, что достиг договоренности, которая позволит мне присоединиться к "Ливерпулю" следующим летом, - сказал 22-летний полузащитник. - Определившись с моим будущим, я смогу сосредоточиться на том, чтобы помочь "Лейпцигу" достигнуть больших целей в этом сезоне".

Кейта выступал за "Лейпциг" с 2016 года. В прошедшем сезоне полузащитник провел 32 матча за клуб, в которых забил восемь мячей. Кейта является двукратным чемпионом Австрии и двукратным обладателем Кубка Австрии в составе "Зальцбурга". В активе футболиста три мяча в 24 матчах за сборную Гвинеи.