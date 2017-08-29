Вратарь Лунев прибыл в расположение сборной России

НОВОГОРСК /Московская область/, 29 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Вратарь футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев, пропустивший тренировку сборной России в первый день сбора, прибыл в расположение команды. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

Тренировочный сбор национальной команды начался в понедельник. Второе занятие проходит на поле учебно- тренировочной базы клуба "Динамо".

На этот учебно-тренировочный сбор главный тренер команды Станислав Черчесов вызвал экспериментальный состав, в который вошли футболисты, ранее не вызывавшиеся или приглашавшиеся нерегулярно.

3 сентября сборная проведет товарищеский матч с московским "Динамо".