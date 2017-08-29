Карасев назначен главным судьей матча отбора ЧМ-2018 между командами Чехии и Германии

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ТАСС, 29 августа. Россиянин Сергей Карасев назначен главным судьей матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Чехии и Германии. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
Его ассистентами станут Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Четвертым арбитром назначен Сергей Иванов. Встреча состоится 1 сентября.
На матче сборных Албании и Лихтенштейна будет работать бригада Сергея Лапочкина, помогать ему будут Алексей Лебедев и Алексей Лунев, Михаил Вилков назначен четвертым судьей. Игру сборных Израиля и Македонии обслужит Алексей Еськов, его ассистентами будут Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко, четвертым рефери назначен Алексей Матюнин. Оба матча пройдут 2 сентября.