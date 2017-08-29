СМИ: тунисский футболист Абденнур отказался от перехода в "Зенит"

ТАСС, 29 августа. Защитник испанского футбольного клуба "Валенсия" Аймен Абденнур не перейдет в санкт-петербургский "Зенит". Об этом сообщает RMC Sport.

По информации издания, Абденнур, прошедший медобследование в "Зените", подпишет контракт с французским "Марселем". Во вторник защитник прибыл во Францию для прохождения медицинского обследования и заключения контракта. Петербургский клуб планировал подписать с футболистом соглашение на два года.

Абденнур перешел в "Валенсию" летом 2015 года из "Монако". За это время футболист провел в составе испанской команды 35 матчей. С 2009 года защитник выступает за сборную Туниса, в составе которой сыграл 51 матч, забив два гола.