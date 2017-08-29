Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: тунисский футболист Абденнур отказался от перехода в "Зенит"

Спорт
29 августа, 12:16 UTC+3 ТАСС

По информации RMC Sport, защитник, прошедший медобследование в "Зените", подпишет контракт с "Марселем"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Аймен Абденнур

Аймен Абденнур

© EPA/MOHAMED MESSARA

ТАСС, 29 августа. Защитник испанского футбольного клуба "Валенсия" Аймен Абденнур не перейдет в санкт-петербургский "Зенит". Об этом сообщает RMC Sport.

По информации издания, Абденнур, прошедший медобследование в "Зените", подпишет контракт с французским "Марселем". Во вторник защитник прибыл во Францию для прохождения медицинского обследования и заключения контракта. Петербургский клуб планировал подписать с футболистом соглашение на два года.

Абденнур перешел в "Валенсию" летом 2015 года из "Монако". За это время футболист провел в составе испанской команды 35 матчей. С 2009 года защитник выступает за сборную Туниса, в составе которой сыграл 51 матч, забив два гола.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мария Шарапова
12
"Как уснуть после этого": Шарапова победила в первом матче US Open
Футболисты "Терека"
12
"Ахмат" победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛ
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Юнкер: Украина - это не ЕС и не НАТО, и все должны это понимать
2
Строители подняли железнодорожную арку Крымского моста на проектную высоту
3
МВД задержало двух администраторов "групп смерти" в социальных сетях
4
"Тверской стрелок" отказался от дачи показаний в суде
5
"Яндекс" объяснил исчезновение Сахалина с карт техническим сбоем
6
ВЦИОМ: о подробностях дела Серебренникова знают только 12% россиян
7
Меркель: снятие санкций с РФ пошло бы на пользу и России, и Германии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама