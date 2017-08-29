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"Спартак" сыграет с "Кубанью" в 1/16 финала Кубка России по футболу

Спорт
29 августа, 12:38 UTC+3 ТАСС

"Зенит" встретится с петербургским "Динамо", ЦСКА - с курским "Авангардом"

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 29 августа. Московский "Спартак" сыграет с краснодарской "Кубанью" на стадии 1/16 финала Кубка России по футболу. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, прошедшей в Москве.

Также на данной стадии пройдут матчи "Олимпиец" (Нижний Новгород) - "Уфа", "Шинник" (Ярославль) - "Урал" (Екатеринбург), "Авангард" (Курск) - ЦСКА (Москва), "Тамбов" - "Арсенал" (Тула), "Факел" (Воронеж) - "Амкар" (Пермь), "Спартак-Нальчик" - "Динамо" (Москва), "Волгарь" (Астрахань) - "Ростов", "Луч-Энергия" (Владивосток) - "Анжи" (Махачкала), "Енисей" (Красноярск) - "Ахмат" (Грозный), "Оренбург" - "Рубин" (Казань), "Динамо" (Санкт-Петербург) - "Зенит" (Санкт-Петербург), "Арарат" (Москва) - "СКА-Хабаровск", "Томь" (Томск) - "Краснодар", "Тюмень" - "Тосно" (Ленинградская область), "Крылья Советов" (Самара) - "Локомотив" (Москва).

Клубы премьер-лиги проведут матчи 1/16 финала на выезде.

Матчи 1/16 финала турнира пройдут 20-21 сентября. С этой стадии в борьбу за титул вступают клубы премьер-лиги. Действующим обладателем Кубка России является "Локомотив".

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