Российские гимнастки выиграли групповые упражнения с мячами и скакалками на Универсиаде

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ТАСС, 29 августа. Сборная России по художественной гимнастике выиграла групповые соревнования с тремя мячами и двумя скакалками на Универсиаде в Тайбэе.
Вера Бирюкова, Александра Корчагина, Дарья Горбачева, Елизавета Минихина, Ралина Ракипова и Валерия Осикова заработали 17,450 балла. Второе место заняла команда Тайваня (15,600). Третьей стала сборная Украины (15,550).
Ранее сборная России выиграла упражнения с пятью обручами и стала бронзовым призером в групповом многоборье.
В индивидуальных соревнованиях Юлия Бравикова завоевала четыре золота, выиграв многоборье, упражнения с обручем, булавами и лентой. Также она стала вице-чемпионкой в упражнении с мячом, в котором победительницей стала Екатерина Селезнева.
Всего в активе сборной России теперь 91 медаль (25 золотых, 29 серебряных, 37 бронзовых), она занимает третье место в общекомандном зачете. На первой строчке идут спортсмены сборной Японии (34-24-34). Вторую позицию занимает команда Южной Кореи (28-21-30).
Универсиада завершится 30 августа.
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко