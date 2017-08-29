Российские ватерполистки проиграли японкам в матче за третье место на Универсиаде

ТАСС, 29 августа. Женская сборная России по водному поло уступила команде Японии в матче за третье место на Универсиаде в Тайбэе.

Встреча завершилась со счетом 12:11 в пользу японок. В финале сыграют команды Венгрии и США.

Мужская сборная России встретится в финале с командой Сербии. Матч пройдет в среду.

Всего в активе сборной России 92 медали (25 золотых, 29 серебряных, 38 бронзовых), она занимает третье место в общекомандном зачете. На первой строчке сборная Японии (35-25-37). Вторую позицию занимает команда Южной Кореи (28-21-30).

Универсиада завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко