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Российские ватерполистки проиграли японкам в матче за третье место на Универсиаде

Спорт
29 августа, 14:46 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 11:12

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 29 августа. Женская сборная России по водному поло уступила команде Японии в матче за третье место на Универсиаде в Тайбэе.

Встреча завершилась со счетом 12:11 в пользу японок. В финале сыграют команды Венгрии и США.

Мужская сборная России встретится в финале с командой Сербии. Матч пройдет в среду.

Всего в активе сборной России 92 медали (25 золотых, 29 серебряных, 38 бронзовых), она занимает третье место в общекомандном зачете. На первой строчке сборная Японии (35-25-37). Вторую позицию занимает команда Южной Кореи (28-21-30).

Универсиада завершится 30 августа.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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