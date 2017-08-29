СМИ: "Зенит" заинтересован в аренде футболиста "Интера" Раноккии

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ТАСС, 29 августа. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" хочет арендовать защитника итальянского "Интера" Андреа Раноккию. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
"Интер" может принять решение по 29-летнему футболисту во вторник.
В прошлом сезоне Раноккия выступал на правах аренды за английский "Халл". Защитник провел в чемпионате Англии 16 матчей, в которых забил два гола. В активе Раноккии 21 матч за сборную Италии.