Шанцев: количество мест проживания в Нижнем Новгороде перед ЧМ нужно увеличить на тысячу

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Количество мест проживания в гостиницах Нижнего Новгорода и области перед приездом болельщиков на чемпионат мира по футболу 2018 года нужно увеличить на тысячу. Об этом во вторник губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев заявил журналистам в ходе пресс-конференции, которая проходит в Москве.

"Есть вопросы о том, чтобы создать необходимое количество мест размещения. Правда, точно еще никто не знает, сколько будет гостей, потому что наш город, наверно, самый ближний к Москве, и дорога до Москвы составляет 3 часа 20 минут. Я думаю, что многие болельщики все-таки осядут в Москве и будут приезжать на игру и обратно, потому что платить за гостиницу будет накладно. Мы рассчитываем, что нам нужно увеличить количество мест проживания на тысячу, сейчас мы уже увеличили на 800", - рассказал журналистам глава региона.

Как отметил Шанцев, гостиницы будут предоставлены разные - от двух-трех звезд до пяти. Так, в сентябре в Нижнем Новгороде будет введена в эксплуатацию пятизвездочная гостиница.

В рамках чемпионата мира по футболу 2018 года в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей, в том числе 1/4 финала. Региональная программа подготовки Нижегородской области к чемпионату предусматривает строительство порядка 50 объектов. Общий объем финансирования из всех источников составил 71 млрд рублей, из них половина - федеральные средства. Многие проекты реализуются за счет частных инвестиций.

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