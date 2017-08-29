"Краснодар" сыграет с "Кайратом" в первом раунде отбора Юношеской лиги УЕФА

ТАСС, 29 августа. Российский футбольный клуб "Краснодар" сыграет с казахстанским "Кайратом" в первом отборочном раунде Юношеской лиги УЕФА (игроки до 19 лет). Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла швейцарском Ньоне.

Первый матч пройдет 27 сентября в Алма-Ате, ответная встреча состоится 18 октября в Краснодаре.

При удачном исходе "Краснодар" во втором отборочном раунде встретится с победителем противостояния между черногорской "Сутьеской" и венгерским "Гонведом". Матчи этой стадии турнира пройдут 1 и 22 ноября.

"Краснодар" в турнире следует по так называемому "пути чемпионов стран". Восемь победителей второго отборочного раунда выйдут в весеннюю стадию соревнований, где встретятся с командами, которые займут вторые места в группах "пути Лиги чемпионов". Состав групп совпадает с составом участников квартетов взрослой Лиги чемпионов. Таким образом, в групповом этапе принимают участие московские клубы "Спартак" и ЦСКА.