"Краснодар" сыграет с "Кайратом" в первом раунде отбора Юношеской лиги УЕФА

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ТАСС, 29 августа. Российский футбольный клуб "Краснодар" сыграет с казахстанским "Кайратом" в первом отборочном раунде Юношеской лиги УЕФА (игроки до 19 лет). Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла швейцарском Ньоне.
Первый матч пройдет 27 сентября в Алма-Ате, ответная встреча состоится 18 октября в Краснодаре.
При удачном исходе "Краснодар" во втором отборочном раунде встретится с победителем противостояния между черногорской "Сутьеской" и венгерским "Гонведом". Матчи этой стадии турнира пройдут 1 и 22 ноября.
"Краснодар" в турнире следует по так называемому "пути чемпионов стран". Восемь победителей второго отборочного раунда выйдут в весеннюю стадию соревнований, где встретятся с командами, которые займут вторые места в группах "пути Лиги чемпионов". Состав групп совпадает с составом участников квартетов взрослой Лиги чемпионов. Таким образом, в групповом этапе принимают участие московские клубы "Спартак" и ЦСКА.