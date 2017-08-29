Российские волейболисты проиграли иранцам в финале Универсиады

ТАСС, 29 августа. Мужская сборная России по волейболу проиграла команде Ирана в финальном матче Универсиады в Тайбэе. Встреча завершилась со счетом 2-3.

В матче за бронзу команда Японии победила сборную Украины со счетом 3-1.

Накануне женская сборная России стала чемпионом Универсиады-2017, в финале россиянки обыграли команду Японии.

Всего в активе сборной России теперь 93 медали - 25 золотых, 30 серебряных и 38 бронзовых. Россияне занимают четвертое место в общекомандном зачете. На первой строчке сборная Японии (37-26-37). Вторую позицию занимает команда Южной Кореи (29-22-30), третье - сборная Тайваня (25-34-30).

Универсиада завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко