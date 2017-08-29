Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 58.53
€ 70.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Итальянец Трентин выиграл 10-й этап веломногодневки "Вуэльта"

Спорт
29 августа, 18:54 UTC+3 ТАСС

Лидерство в генеральной классификации сохранил британец Крис Фрум, россиянин Ильнур Закарин занимает 10-е место

Поделиться
Материал из 1 страницы
Маттео Трентин

Маттео Трентин

© EPA-EFE/Javier Lizon

ТАСС, 29 августа. Итальянский велогонщик Маттео Трентин из команды Quick Step Floors выиграл 10-й этап многодневки "Вуэльта Испании". Этап стартовал в городе Каравака и финишировал в Алама-де-Мурсии.

Трентин преодолел дистанцию 164,8 км за 3 часа 34 минуты 56 секунд. Вторым финишировал испанец Хосе Рохас (Movistar), отставший от итальянца на секунду. Третьим стал его соотечественник Джейми Росон из команды Caja Rural-Seguros RGA (отставание - 19 секунд).

Лидерство в генеральной классификации сохранил британский гонщик команды Sky Крис Фрум. Россиянин Ильнур Закарин из швейцарской команды "Катюша-Альпецин" идет на 10-й позиции, уступая Фруму 2 минуты 15 секунд.

"Вуэльта", которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, завершится 10 сентября финишем в Мадриде.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника к президенту РФ
Мария Шарапова
12
"Как уснуть после этого": Шарапова победила в первом матче US Open
Футболисты "Терека"
12
"Ахмат" победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛ
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скрипач Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизни
2
Под аркой Крымского моста прошло первое судно после возобновления судоходства
3
LADA назвала стоимость эксклюзивной версии модели Vesta
4
Завершены работы по установке арки Крымского моста
5
СМИ: вице-премьер Японии допустил, что мотивы Гитлера могли быть верными
6
Украинские радикалы угрожают новой блокадой Донбасса
7
Глава администрации Симферополя ушел в отставку по состоянию здоровья
Темы дня
Новости партнеров
Реклама