Итальянец Трентин выиграл 10-й этап веломногодневки "Вуэльта"

ТАСС, 29 августа. Итальянский велогонщик Маттео Трентин из команды Quick Step Floors выиграл 10-й этап многодневки "Вуэльта Испании". Этап стартовал в городе Каравака и финишировал в Алама-де-Мурсии.

Трентин преодолел дистанцию 164,8 км за 3 часа 34 минуты 56 секунд. Вторым финишировал испанец Хосе Рохас (Movistar), отставший от итальянца на секунду. Третьим стал его соотечественник Джейми Росон из команды Caja Rural-Seguros RGA (отставание - 19 секунд).

Лидерство в генеральной классификации сохранил британский гонщик команды Sky Крис Фрум. Россиянин Ильнур Закарин из швейцарской команды "Катюша-Альпецин" идет на 10-й позиции, уступая Фруму 2 минуты 15 секунд.

"Вуэльта", которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, завершится 10 сентября финишем в Мадриде.