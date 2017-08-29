Базаревич: сборная России на Евробаскете должна выходить из группыСпорт 29 августа, 19:33
Завершены работы по установке арки Крымского мостаВ стране 29 августа, 19:24
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семейСпорт 29 августа, 19:14
Собственники "Открытия" сами попросили ЦБ разработать план повышения финустойчивостиЭкономика и бизнес 29 августа, 19:04
Скрипач Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизниКультура 29 августа, 19:03
Реконструкция стадиона "Лужники" обошлась в 24 млрд рублейСпорт 29 августа, 18:59
Россиянин Тищенко вышел в полуфинал ЧМ по боксу, гарантировав бронзуСпорт 29 августа, 18:56
Итальянец Трентин выиграл 10-й этап веломногодневки "Вуэльта"Спорт 29 августа, 18:54
ЦБ станет главным акционером банка "Открытие" и возьмет на себя управлениеЭкономика и бизнес 29 августа, 18:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 29 августа. Итальянский велогонщик Маттео Трентин из команды Quick Step Floors выиграл 10-й этап многодневки "Вуэльта Испании". Этап стартовал в городе Каравака и финишировал в Алама-де-Мурсии.
Трентин преодолел дистанцию 164,8 км за 3 часа 34 минуты 56 секунд. Вторым финишировал испанец Хосе Рохас (Movistar), отставший от итальянца на секунду. Третьим стал его соотечественник Джейми Росон из команды Caja Rural-Seguros RGA (отставание - 19 секунд).
Лидерство в генеральной классификации сохранил британский гонщик команды Sky Крис Фрум. Россиянин Ильнур Закарин из швейцарской команды "Катюша-Альпецин" идет на 10-й позиции, уступая Фруму 2 минуты 15 секунд.
"Вуэльта", которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, завершится 10 сентября финишем в Мадриде.