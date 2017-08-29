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"Металлург" уступил "Трактору" в матче КХЛ, Мозякин отдал 400-ю передачу

Спорт
29 августа, 20:18 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:2

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ТАСС, 29 августа. Магнитогорский "Металлург" проиграл челябинскому "Трактору" со счетом 1:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе магнитогорцев отличился Мэтт Эллисон (37-я минута). У челябинцев заброшенными шайбами отметились Кирилл Кольцов (20) и Ник Бэйлен (39). 36-летний форвард "Металлурга" Сергей Мозякин первым в истории КХЛ отдал 400-ю голевую передачу, ассистировав Эллисону.

В следующем матче "Трактор" дома встретится с владивостокским "Адмиралом", "Металлург" также дома сыграет с хабаровским "Амуром". Оба матча пройдут 1 сентября.

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