"Металлург" уступил "Трактору" в матче КХЛ, Мозякин отдал 400-ю передачу

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ТАСС, 29 августа. Магнитогорский "Металлург" проиграл челябинскому "Трактору" со счетом 1:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе магнитогорцев отличился Мэтт Эллисон (37-я минута). У челябинцев заброшенными шайбами отметились Кирилл Кольцов (20) и Ник Бэйлен (39). 36-летний форвард "Металлурга" Сергей Мозякин первым в истории КХЛ отдал 400-ю голевую передачу, ассистировав Эллисону.
В следующем матче "Трактор" дома встретится с владивостокским "Адмиралом", "Металлург" также дома сыграет с хабаровским "Амуром". Оба матча пройдут 1 сентября.