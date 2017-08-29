Строительство стадиона ЧМ-2018 в Самаре будет завершено в срок

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Стадион в Самаре, который строится к чемпионату мира по футбола 2018 года, как и планировалось, будет готов до конца текущего года. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

На данный момент отставание оценивается в один месяц. Общестроительные работы на самарском стадионе должны завершиться до конца 2017 года. После сдачи объекта заказчику весной 2018 года на арене должны пройти как минимум три тестовых матча.

"Невозможно, чтобы строительство всех стадионов шло ноздря в ноздрю - кто-то вырывается вперед, кто-то немного отстает. Ввиду ряда факторов Самара немного подотставала, однако сейчас это отставание компенсируется. На прошлой неделе был визит, который внес определенную ясность, снял многие болезненные вопросы. У нас есть уверенность, что мы все построим в срок и успеем провести там несколько игр весной, как и на других стадионах", - сказал Сорокин.

Арена, рассчитанная на 45 тыс. зрителей, возводится на въезде в Самару около основных автомобильных трасс, ведущих в сторону аэропорта и Тольятти. В архитектурном решении стадиона отражен образ Самары как города авиационных и космических технологий. Сооружение будет представлять собой сферический купол высотой до 60 метров с вырезом в центре, напоминая летающую тарелку.

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